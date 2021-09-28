Наталья Назарова: "Перепись населения подводит определенную черту под очередным этапом развития нашей страны" Общество

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова приняла участие во Всероссийской переписи населения.

Она отметила, что перепись населения позволяет решить очень много задач: выяснить, кто живет на территории нашей страны, сколько человек в целом и в каждом регионе отдельно, понять условия труда и жизни каждого человека, оценить ситуацию с внутренней миграцией населения.

"На основании данных переписи можно принимать взвешенные, а значит - более эффективные решения по формированию государственных программ и их корректировке при разработке и утверждении социальных программ. Это касается программ в сфере здравоохранения, образования, демографии, что, безусловно, очень важно. Перепись населения подводит определенную черту под очередным этапом развития нашей страны и необходима для понимания структуры населения", - отметила Наталья Назарова.