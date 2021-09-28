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Общество

Наталья Назарова: "Перепись населения подводит определенную черту под очередным этапом развития нашей страны"

03 ноября 2021 13:10  [38] Общество

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова приняла участие во Всероссийской переписи населения.

Она отметила, что перепись населения позволяет решить очень много задач: выяснить, кто живет на территории нашей страны, сколько человек в целом и в каждом регионе отдельно, понять условия труда и жизни каждого человека, оценить ситуацию с внутренней миграцией населения.

"На основании данных переписи можно принимать взвешенные, а значит - более эффективные решения по формированию государственных программ и их корректировке при разработке и утверждении социальных программ. Это касается программ в сфере здравоохранения, образования, демографии, что, безусловно, очень важно. Перепись населения подводит определенную черту под очередным этапом развития нашей страны и необходима для понимания структуры населения", - отметила Наталья Назарова.

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Теги:
Мнения Наталья Назарова Перепись
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