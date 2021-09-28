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Экономика

ПИМУ ищет новое здание для организации общежития

03 ноября 2021 13:16  [111] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский исследовательский медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации (ПИМУ) объявил электронный конкурс на закупку нового здания, которое будет использоваться как общежитие/гостиница. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Университет рассматривает предложения только от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно документации, это должно быть многоэтажное монолитное здание в Приокском, Советском или Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Относительно новое - 2016 и более позднего года постройки. Площадью не менее 4000 кв.м. Важным условием также является, чтобы текущее назначение здания соответствовало функциональному назначению.

Начальная (максимальная) цена контракта - 213,2 млн рублей. Источник финансирования - средства ПИМУ от приносящей доход деятельности.

Победителя конкурса объявят 23 ноября в первом корпусе ПИМУ (пл. Минина и Пожарского, д.10/1). Срок поставки товара - в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора. 

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Теги:
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