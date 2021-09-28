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Общество

ЗС НО передало часть книжного фонда Ветлужской библиотечной системе

03 ноября 2021 13:27  [84] Общество

Фото: пресс-служба парламента

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) передало часть книжного фонда Ветлужской библиотечной системе. Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, около 500 книг будет направлено в библиотеки муниципального округа.

"В рамках реализации программы "Эффективный регион" областной парламент проводит работу в том числе по систематизации фонда своей библиотеки, благодаря чему у нас появляется возможность делиться книгами с районными учреждениями. В частности, сегодня мы передали в Ветлугу около 500 экземпляров – это и художественная литература, и специализированные издания, и справочники. Надеемся, что жизнь этих книг будет долгой и что они найдут своих читателей, а мы продолжим такую хорошую, добрую традицию и будем активно сотрудничать с библиотеками нашей области", - подчеркнул руководитель аппарата ЗС НО Максим Ребров.

Напомним, что центральная Ветлужская библиотека им. А.М. Горького – первая в централизованной системе - по официальным данным была открыта в 1918 году, но историю свою возводит к 1830 году, когда было издано Циркулярное предписание "О заведении в губерниях публичных библиотек для чтения". После его опубликования в Ветлуге была открыта первая дворянская публичная библиотека.

В настоящее время ЦБС объединяет уже около 17 библиотек – две городские и 15 сельских, пользователями которых являются более 14 тысяч жителей муниципального округа.

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Теги:
Законодательное собрание Книги
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