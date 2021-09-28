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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения при передаче показаний счетчиков горячей воды в Кстове

03 ноября 2021 13:42  [83] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" выявил нарушения при передаче показаний счетчиков горячей воды в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, данный факт был зафиксирован в ходе снятия контрольных показаний прибора учета в квартире одного из жителей города. Выяснилось, что фактическое потребление горячей воды в восемь раз превышает ранее переданный объем.

В результате в квитанции ООО "ЕРКЦ" за октябрь текущего года, которую недобросовестный клиент получит в текущем месяце, ему выставят плату за горячую воду за 430 куб.м исходя из реальных показаний счетчика. Общая сумма доначисления за коммунальную услугу составит порядка 75 тыс. рублей. Клиент должен оплатить потребленный ресурс и в дальнейшем правильно передавать показания. Если этого не произойдет, то за лицевым счетом будет числиться долг, а на собственника помещения могут подать в суд для принудительного взыскания.

Призываем жителей соблюдать законодательство и ежемесячно направлять фактические показания счетчиков. При отсутствии данных начисление за ресурс осуществляется по среднемесячному потреблению в течение 3 месяцев. После завершения этого срока - по нормативу с повышающим коэффициентом. Чтобы вернуться к расчётам по водосчетчику требуется зафиксировать показания, вызвав представителя ресурсоснабжающей организации.

Напоминаем, что передавать показания счетчиков горячей воды и отопления рекомендуется до 25 числа каждого месяца включительно. Это можно сделать на сайте ООО "ЕРКЦ" в личном кабинете или в разделе "Передать показания".

Дистанционные сервисы просты в использовании и работают круглосуточно. Сообщить новые данные по прибору учета можно и другими способами:

  • направить смс-сообщение на номер: +7 (963) 000 84 17;
  • позвонить в контакт-центр: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный);
  • обратиться в офис ЕРКЦ и операционные окна компании, расположенные в многофункциональных центрах Кстова и Дзержинска.

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Теги:
Кстово Т Плюс
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