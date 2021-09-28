Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк в регионе с начала 2021 года оформил кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса региона на сумму 5,8 млрд рублей.

Темпы роста относительно показателей прошлого года – 168%: так за 10 месяцев в 2020 году "Открытие" оформил кредитов бизнесу на сумму порядка 3.4 млрд рублей, при этом за аналогичный период текущего года – сумма выросла почти вдвое. Кредитная организация остается одним из лидеров по темпам прироста объемов кредитования в регионе. Кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего предпринимательства в регионе превысил 4,9 млрд рублей. Кроме того, за истекший период было выдано банковских гарантий на сумму свыше 800 млн рублей, из которых 600 млн было оформлено в 3 квартале 2021 года.

"В текущем году мы видим, как медленно, но верно восстанавливается спрос предпринимателей на финансирование текущих и новых бизнес-проектов. Отрасли МСБ, которые более всего пострадали от пандемии, постепенно возвращаются к докризисному уровню. Многие адаптировались и смогли не только сохранить прежние обороты, но даже расширить, и диверсифицировать свой бизнес", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

С сентября 2021 года банк присоединился к госпрограмме "Корпорации МСП", предполагающему зонтичное поручительство по кредитам для предпринимателей. Поручительства Корпорации МСП будут обеспечивать до половины от суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики, до 85%. Ставка по таким займам начинается от 10,4% годовых, само поручительство корпорации МСП бесплатно. С 1 ноября "Открытие" вошло в список банков, через которые будет возобновлено льготное кредитование по программе стимулирования корпорации МСП по ставке от 8,5% годовых.

Кроме того, с 26 октября банк "Открытие" запустил предварительный прием заявок по возобновляемой правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0.

По этой программе с ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить льготный кредит по ставке 3% годовых. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным правительством РФ. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке "Открытие" могут подать клиенты любого российского банка.