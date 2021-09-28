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Общество

Более 230 учебных кабинетов модернизируют в школах Нижнего Новгорода

03 ноября 2021 15:57  [58] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В школах Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Цифровая образовательная среда" в этом году модернизируют 231 учебный кабинет. Классы будут оснащены современным компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. Об этом сообщил директор городского департамента образования Владимир Радченко.

Поскольку целью проекта является повышение компетентности и преподавателя, так и детей, поэтому для совершенствования образования используются различные цифровые образовательные технологии. Так, в этом году в городе появится 231 обновленный кабинет: там установят современное оборудование и проведут ремонт - покрасят стены, заменят электропроводку, окна и двери, обновят полы.

В 2021 году участие в федеральном проекте принимают 77 школ города, а в 2022 году к проекту присоединятся ещё 37 образовательных организаций.

"По итогам реализации национального проекта на территории города за четыре года будет достигнут 100%-ный охват всех школ. Реализацию нацпроектов держит на контроле глава города Юрий Шалабаев", - отметил Владимир Радченко.

Например, в Приокском районе работы ведутся в 10 школах, в каждой – по три кабинета. Кроме того, цифровые классы появились и в школе №88 Новинского сельсовета.

Напомним, в нижегородской школе №186 открылся центр цифрового образования детей "IT-Куб"», который был создан в консорциуме с Нижегородским радиотехническим колледжем. Этот "IT-Куб" стал третьим в регионе.

Ранее сообщалось, что школа олимпиадного программирования для старшеклассников открылась в Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта IT-кампуса "НЕЙМАРК".

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Теги:
Нацпроект Образование Школы
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