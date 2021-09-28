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Общество

Свалку арбузов размером 13 кубометров вывезли с ул. Зайцева в Нижнем Новгороде

03 ноября 2021 17:22  [3] Общество

Фото: администрация Сормовского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свалку арбузов вывезли с ул. Зайцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Сообщение о ней поступило в администрацию накануне.

В результате подрядчик вывез 13 кубометров "ягодного" мусора. 

Как пояснили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации района, промзоны, частный сектор, гаражные массивы - это самые болевые места района по части несанкционированного складирования мусора.

"Особенно проблемные в этом отношении - промзона у Сормовской ТЭЦ, промзона у ЗКПД-4, улицы Старая Канава, Новосельская, Ужгородская. Ликвидация свалок стартует, как правило, весной во время месячника по благоустройству и продолжается все лето. Всего в этом году было вывезено более пяти тысяч кубометров мусора", - рассказали в управлении.  

Отметим, что штраф за несанкционированный сброс мусора с использованием транспортных средств для физического лица составляет от 4 до 5 тысяч рублей,  а для юридического – от 300 до 500 тысяч рублей. 

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Теги:
Свалки Сормовский район
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