Свалку арбузов размером 13 кубометров вывезли с ул. Зайцева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Сормовского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свалку арбузов вывезли с ул. Зайцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Сообщение о ней поступило в администрацию накануне.

В результате подрядчик вывез 13 кубометров "ягодного" мусора.

Как пояснили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации района, промзоны, частный сектор, гаражные массивы - это самые болевые места района по части несанкционированного складирования мусора.

"Особенно проблемные в этом отношении - промзона у Сормовской ТЭЦ, промзона у ЗКПД-4, улицы Старая Канава, Новосельская, Ужгородская. Ликвидация свалок стартует, как правило, весной во время месячника по благоустройству и продолжается все лето. Всего в этом году было вывезено более пяти тысяч кубометров мусора", - рассказали в управлении.

Отметим, что штраф за несанкционированный сброс мусора с использованием транспортных средств для физического лица составляет от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридического – от 300 до 500 тысяч рублей.