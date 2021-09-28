Праздничная подсветка появится на Нижегородском кремле 4 ноября

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В честь празднования Дня народного единства на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет организована аудиовизуальная инсталляция.

Как рассказали в региональном правительстве, жители и гости Нижнего Новгорода смогут увидеть сюжеты с картины Маковского "Воззвание Минина", образы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также девиз "Купно за едино".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что использование современных технологий позволяет отдать дань памяти героям ополчения и при этом учесть эпидемиологические требования, действующие сейчас в регионе. Площадь Минина и Пожарского достаточно просторна для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Инсталляция будет транслироваться 4 ноября с 18:00 до полуночи. Сюжет будет воспроизводиться каждые несколько минут, что позволит посмотреть ее максимальному числу людей с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

"Сплоченность народа и вера не раз помогали нашим предкам пройти серьёзные испытания, отстоять свою Родину. Безусловную гордость вызывает подвиг нижегородцев, объединивших страну и отстоявших свое Отечество", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Кремль Праздники
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