Грант главы Нижнего Новгорода смогут получить 40 молодых педагогов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде учреждён грант "Молодой педагог". Как рассказали в мэрии, его смогут получить отдельные категории педагогических работников муниципальных образовательных организаций.

"Учителя открывают таланты в наших детях и зарождают в них тягу к знаниям. Поэтому необходимо поддержать молодых педагогов нашего города, закрепить кадры и сделать так, чтобы им захотелось повышать свой профессиональный уровень", - заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В частности, на получение грантов могут работники дошкольного, школьного и дополнительного образования в возрасте до 30 лет. При этом у педагога стаж работы в образовательных организациях должен составлять от одного года до 5 лет включительно.

Грант главы Нижнего Новгорода нацелен на стимулирование повышения профессионального уровня педагогических кадров в образовательных организациях, выявление перспективных педагогических работников, которых отличает творческая и учебно-методическая активность.

По результатам конкурсного отбора будет присуждено 40 грантов по 25 000 рублей.

Положение о конкурсе и сроки подачи документов на участие будут объявлены дополнительно и размещены на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.