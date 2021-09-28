Нижегородские инновационные проекты получили в сентябре-октябре 111 млн рублей грантовой поддержки Бизнес

Нижегородские инновационные проекты в сентябре-октябре 2021 года по различным программам Фонда содействия инновациям получили 111 млн рублей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, подведение итогов по разным конкурсам осуществляется фондом несколько раз в год. Так, по результатам сентября-октября грантовую поддержку получили 14 нижегородских инновационных проектов.

"В регионе трудится много молодых талантливых разработчиков, у которых недостаточно средств для реализации своих бизнес-идей. Также есть компании, которые уже занимаются инновационными проектами и планируют развиваться дальше. Все они обращаются в нижегородское представительство фонда – технопарк «Анкудиновка», зачастую имея на руках лишь прототип будущего продукта. В представительстве им помогают выбрать подходящий конкурс, правильно оформить заявку и оказывают информационную и организационную поддержку на всех этапах участия. Благодаря такой помощи с начала года нижегородские проекты уже получили федеральную поддержку в размере 168 млн рублей" - рассказал Максим Черкасов.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям, руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев рассказал, что по программе "Старт" по 3 млн рублей получили проекты разработки робота-дезинфектора и универсального драйвера акустооптических модуляторов. Кроме того, в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2021" по программе "Старт-1" фонд одобрил проект по разработке антенной системы электронного сканирования для доплеровского метеорологического радиолокатора, на который также было выделено 3 млн рублей. Помимо этого, по итогам конкурса "Развитие-СОПР" грант получило ООО НТЦ "Химинвест", которому на разработку и внедрение проекта по переработке отходов биополимеров леса было выделено 10 млн рублей.

Также среди победителей - шесть проектов, получивших по 4 млн рублей по итогам конкурса "Старт-Искусственный интеллект-1" (I очередь) в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".

Еще один проект, "Программно-аппаратный комплекс для предиктивного анализа электроактивности мозга на основе глубокого машинного обучения (Brain expert)" компании ООО "ЭМРАТЕХ", получит поддержку на сумму 8 млн рублей по конкурсу "Старт-Искусственный интеллект-2" (I очередь) (Старт-ИИ-2).

Были утверждены итоги конкурса "Развитие-НТИ" (VII очередь) в рамках программы "Развитие". От Нижегородской области было поддержано два проекта – компаний ООО "Агентум" и ООО "Элторг". Сумма грантовой поддержки каждой из компаний составляет по 20 млн рублей.

Кроме того, стали известны результаты конкурса "Коммерциализация-2021" (очередь XIV). От Нижегородской области был поддержан проект "Организация высокотехнологичного производства инновационных импортозамещающих анализаторов кислорода Хромос-О2 нового поколения для определения кислорода в онлайн-режиме для нефтегазового сектора" компании ООО "Хромос Инжиниринг" на сумму 20 млн рублей.

Напомним, что за последние пять лет более 300 нижегородских проектов получило поддержку фонда по разным программам на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Нижегородская область стабильно входит в топ-5 по объему финансирования по разным программам ФСИ.

В настоящее время Фонд содействия инновациям принимает заявки на конкурсы:

- Развитие-НТИ (Проекты-маяки) – до 08.11.2021

- Развитие-ИИ (очередь II) – до 08.11.2021

- Коммерциализация-ИИ (очередь II) – до 15.11.2021

- Международные инновации из России – до 15.11.2021

- КОД-ИИ – до 22.11.2021

- Акселерация-ИИ (очередь II) – до 29.11.2021

- СТАРТ-1 – до 06.12.2021

- СТАРТ-ИИ-1 (очередь III) – до 13.12.2021

- Российско-индийский конкурс – до 13.12.2021

- СТАРТ-ИИ-2 (очередь III) – до 20.12.2021

- УМНИК-электроэнергетика – до 20.12.2021

- СТАРТ-2: прием заявок ведется постоянно.