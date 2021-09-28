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Культура и отдых

Всероссийская художественная выставка "Единение 2021" открылась в Нижнем Новгороде 4 ноября

04 ноября 2021 17:07  [93] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Третья всероссийская художественная выставка "Единение 2021", приуроченная к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, открылась 4 ноября в здании НГХМ/Искусство ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2).

В экспозиции представлены лучшие произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что инициаторами стали нижегородские художники, вдохновлённые подвигом нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского. По приглашению Союза художников России в выставке принимают участие все регионы страны: в состав экспозиции вошло более 500 произведений искусства из 75 городов России - от Калининграда до Хабаровска.

Так, на выставке представлены в том числе работы президента Российской академии художеств Зураба Церетели и председателя Союза художников России Андрея Ковальчука.

"Убеждён, что присутствие в одном пространстве произведений мастеров искусства национальных республик и традиционных центров российской культуры будет способствовать процессу гармонизации межнациональных отношений, консолидации общества, поддержанию и развитию патриотических и нравственных ценностей культурного и духовного наследия России", - добавил Глеб Никитин.

Выставка будет открыта для посетителей с 4 ноября по 5 декабря 2021 года. Напомним, что посещение возможно только при предъявлении "мультипасса" либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность.

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Теги:
Выставка Праздники Художник
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