Семь человек госпитализированы после ДТП в Городецком районе Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Городецком районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек.Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.

По предварительной информации, авария произошла днём 4 ноября на дороге между населёнными пунктами Победа и Ломки. На дороге столкнулись легковые автомобили Nissan и ВАЗ-2112.

В ГУ МВД уточнили, что в результате ДТП пострадали 5 человек из иномарки и 2 человека из отечественного автомобиля. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают полицейские, ответственные от руководства ОВД и экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.