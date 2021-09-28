Как купить акции Baba без опыта в трейдинге

Если какой либо инвестор купит акции Apple, можно быть уверенным – он вкладывает в долгосрок, поскольку эта бумага находится на пиковых значениях, растет не слишком активно, но про этом является низко рискованной и приносит дивиденды. Однако, существуют бумаги, которые не столь популярны, но в перспективе являются даже более прибыльными на краткосрочных позициях. В данную категорию можно отнести и акции Алибаба, переживающие в данный момент не лучший период, но при этом имеющие все условия для мощного роста. Сегодня мы расскажем, насколько безопасно инвестировать в этот финансовый актив, сколько он может принести в перспективе, и как купить бумаги, не имея опыта в трейдинге.

Оценка рентабельности приобретения акций Алибаба

Алибаба – одна из наиболее известных коммерческих Интернет площадок в Китае. Данный портал предлагает миллионы товаров, произведенных в стране для клиентов со всего мира, и входит в тройку наиболее крупных интернет-сайтов в КНР. По оценкам экспертов, собственный капитал Алибаба Груп оценивается в 90 миллиардов долларов, годовой оборот – 72 миллиарда, операционная прибыль – 14,3 миллиарда, чистая прибыль – 12 миллиардов, активы – 143. Капитализация ценных бумаг компании находится на уровне, близком к 600 миллиардов долларов.

На данный момент, акции baba оцениваются в 217 долларов за единицу. Исторический минимум актива (59 долларов) зафиксирован в 2015 году, максимум (309 долларов) – в 2020-ом. Технический и фундаментальный анализ акции показал, что нынешний момент – период коррекции, который завершает своё течение, и ждет импульса для новой волны роста актива. Учитывая данный факт, мы рекомендуем инвестировать в бумагу уже сейчас, пока цена находится на максимально доступном уровне.

Как приобрести акции Алибаба

Как известно частные инвесторы, а тем более физические лица, не имеют прямого доступа к фондовым рынкам. Для приобретения бумаг Вам необходимо воспользоваться услугами биржевых посредников – брокеров. Сегодня найти дилинговый центр труда не составит, поскольку большинство из них имеет представительство в сети Интернет, а доступ к ним размещается на расстоянии трех кликов. Зарегистрировавшись на сайте брокера, создав личный кабинет, внеся торговый депозит и верифицировав свой аккаунт, Вы получите неограниченный доступ к покупке и продаже фондовых активов в онлайн режиме.

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