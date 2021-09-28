Движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей.

По данным ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, ЧП произошло 5 ноября в 06:00 на 525 км федеральной автодороги М-7 "Волга".

По предварительной информации, около с. Варганы Лысковского района столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение перекрыто в оба направления.

В настоящее время дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП.

СПРАВКА:

В случае возникновения нештатных ситуаций на трассах М-7 "Волга", Р-132 "Золотое кольцо", Р-177 "Поветлужье", Р-158, Р-178 и М-5 "Урал" (подъезд к Саранску) автомобилисты могут звонить в Ситуационный центр: 8-800-505-76-52.