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Происшествия

Движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей

05 ноября 2021 08:37  [1302] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение на трассе М-7 в Лысковском районе перекрыли из-за столкновения автомобилей.

По данным ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, ЧП произошло 5 ноября в 06:00 на 525 км федеральной автодороги М-7 "Волга".

По предварительной информации, около с. Варганы Лысковского района столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение перекрыто в оба направления.

В настоящее время дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП.

СПРАВКА:

В случае возникновения нештатных ситуаций на трассах М-7 "Волга", Р-132 "Золотое кольцо", Р-177 "Поветлужье", Р-158, Р-178 и М-5 "Урал" (подъезд к Саранску) автомобилисты могут звонить в Ситуационный центр: 8-800-505-76-52.

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Теги:
ДТП
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