Нижегородцы выиграли гран-при фестиваля Inclusive Dance Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Танцевальный коллектив "Отражение" из нижегородской областной специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей стал абсолютным победителем IX Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.

Фестиваль завершился 1 ноября гала-концертом в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

По информации нижегородского минобра, нижегородцы, представлявшие танцевальный номер "Кукловод", получили Кубок Гран-при и приз зрительских симпатий. Коллектив "Отражение" участвовал в фестивале уже в девятый раз и ранее неоднократно становился его лауреатом.

Inclusive Dance - один из крупнейших фестивалей инклюзивного танца в мире. В 2021 году в нем приняло участие более 130 коллективов из четырех стран и 42 регионов России, а также 411 танцоров с ограниченными возможностями здоровья и танцующих волонтеров из 46 коллективов и 20 регионов РФ. На конкурсе свои танцевальные постановки представили пары, малые группы, коллективы всех возрастных категорий по девяти направлениям танца: бальный, исторический, классический, акробатический, социальный, народный, современный, эстрадный, клубный (уличный). Оценивало конкурсантов в онлайн-формате большое международное жюри.

По словам директора школы-интерната Ирины Будариной, победа нижегородцев в очередной раз доказывает крылатое выражение о том, что дорогу осилит идущий.

"Я преклоняюсь перед ребятами за их трудолюбие, преодоление, борьбу, упорство. Было непросто, но ни один из них не сошел с орбиты танцевального искусства. Они увлечены танцем, это их вдохновение, их жизнь. Но, говоря о том, насколько талантливы наши дети, необходимо отдать должное и таланту их педагога. Она учит их выражать эмоции через пластику, движение, кропотливо работает над навыком красиво и непринужденно двигаться, владея при этом мимикой и пантомимикой. Это очень сложно для наших детей. Отдельные слова благодарности – их родителям! Не считаясь со временем и средствами, они всегда рядом, они – надежная опора и поддержка", - отметила Ирина Бударина.

Успехи и достижения детей – результат работы хореографа школы, учителя высшей квалификационной категории, автора программы по обучению слепых и слабовидящих детей основам хореографии Натальи Марковой, ее помощника – концертмейстера высшей категории Елены Юдиной, а также других преподавателей, которые на своих коррекционно-развивающих занятиях обучают детей мимике и пантомимике, ритмике, актерскому мастерству. В школе-интернате оборудован хореографический класс, имеется свой тактильный мини-музей кукол-танцовщиков разных стран мира.

Как рассказала Наталья Маркова, фестиваль Inclusive Dance подарил участникам яркие эмоции и впечатления.

"Мы принимаем участие в фестивале с момента его создания и видим, что с каждым годом его уровень растет. Хочу отметить большую работоспособность и трудолюбие наших детей. Ребята крайне ответственно отнеслись к этой поездке. Они очень старались, и эта победа – заслуженная", – подчеркнула Наталья Маркова.

СПРАВКА:

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный, его победители приглашаются к участию во втором этапе и выступлению на гала-концерте фестиваля. В рамках второго (очного) этапа проходят мероприятия в Москве: награждение лауреатов, соревнования по инклюзивному танцу среди дуэтов и команд, мастер-классы, перформансы и пр.

Ключевым мероприятием фестиваля является гала-концерт, на котором экспертное жюри оценивает выступления победителей и выбирает лучший танцевальный номер.

Участнику, получившему наивысший балл, присваивается звание абсолютного победителя фестиваля – "Лауреат Гран-при". Зрители онлайн-трансляции гала-концерта голосуют за понравившегося участника по смс. По итогам голосования вручается "Приз зрительских симпатий".

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