Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре".

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, до 20 декабря в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика" проводится интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре!".

Мероприятие посвящено безопасному и эффективному использованию информационных технологий людьми с самыми разными цифровыми компетенциями. Присоединиться к интенсиву можно, зарегистрировавшись на портале: готовкцифре.рф.

Участниками интенсива могут стать школьники, студенты, преподаватели и люди пожилого возраста.

В течение двух месяцев на портале пройдет 50 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков. Их подготовили партнеры проекта – более 20 компаний и исследовательских агентств. Среди заявленных тем – перспективы удаленной занятости, медийно-информационная грамотность учителей, кибербезопасность, цифровая гигиена и другие.

Кроме того, каждый участник интенсива может пройти комплексную проверку цифровой грамотности, по итогам получить сертификат или определить вектор дальнейшего развития своих цифровых компетенций. На портале собраны разные инструменты оценки своих навыков.

Также на портале "Готов к цифре!" размещен отобранный специалистами образовательный контент – здесь собрано 320 видео, инструкций и бесплатных курсов, которые помогут освоить ключевые навыки для профессионального развития.

Проект призван помочь и тем, кто только собирается или уже перешел на удаленную работу. В специальном разделе сайта размещены статьи, инструкции и примеры лучших онлайн-практик.

Лидеры рынка дистанционной занятости и эксперты с большим опытом управления распределёнными командами и массового дистанционного обучения поделились своими нормативными документами, внутренними регламентами, инструкциями по настройке цифровых сервисов. Также участники проекта открыли массовый доступ к своим учебным курсам, ранее доступным только сотрудникам этих компаний.

Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций проводится при поддержке Консорциума по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", АНО "Цифровая экономика", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", АНО "Платформа НТИ" и АНО "Россия – страна возможностей".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина.

Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект".

Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.