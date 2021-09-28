Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2021 11:48  [93] Пособия на сумму более 4,7 млрд рублей выплачены жителям Нижегородской области с начала 2021 года
05 ноября 2021 10:58  [100] Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре"
04 ноября 2021 18:02  [294] Улицу Мечтателей в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до 20 ноября
04 ноября 2021 16:25  [443] Мощная магнитная буря накрыла Землю 4 ноября
04 ноября 2021 15:43  [315] Масштабное граффити "Нижний Новгород – город трудовой доблести" появилось около Московского вокзала
04 ноября 2021 14:04  [236] Около 1500 светофоров отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2021 году
04 ноября 2021 13:29  [244] Глеб Никитин: "День народного единства является для нас родным праздником"
04 ноября 2021 12:48  [854] Около 800 заболевших COVID-19 снова выявлено в Нижегородской области
04 ноября 2021 11:19  [614] Грант главы Нижнего Новгорода смогут получить 40 молодых педагогов
04 ноября 2021 10:45  [246] Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в День народного единства
Общество

Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре"

05 ноября 2021 10:58  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре".

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, до 20 декабря в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика" проводится интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре!".

Мероприятие посвящено безопасному и эффективному использованию информационных технологий людьми с самыми разными цифровыми компетенциями. Присоединиться к интенсиву можно, зарегистрировавшись на портале: готовкцифре.рф.

Участниками интенсива могут стать школьники, студенты, преподаватели и люди пожилого возраста.

В течение двух месяцев на портале пройдет 50 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков. Их подготовили партнеры проекта – более 20 компаний и исследовательских агентств. Среди заявленных тем – перспективы удаленной занятости, медийно-информационная грамотность учителей, кибербезопасность, цифровая гигиена и другие.

Кроме того, каждый участник интенсива может пройти комплексную проверку цифровой грамотности, по итогам получить сертификат или определить вектор дальнейшего развития своих цифровых компетенций. На портале собраны разные инструменты оценки своих навыков.

Также на портале "Готов к цифре!" размещен отобранный специалистами образовательный контент – здесь собрано 320 видео, инструкций и бесплатных курсов, которые помогут освоить ключевые навыки для профессионального развития.

Проект призван помочь и тем, кто только собирается или уже перешел на удаленную работу. В специальном разделе сайта размещены статьи, инструкции и примеры лучших онлайн-практик.

Лидеры рынка дистанционной занятости и эксперты с большим опытом управления распределёнными командами и массового дистанционного обучения поделились своими нормативными документами, внутренними регламентами, инструкциями по настройке цифровых сервисов. Также участники проекта открыли массовый доступ к своим учебным курсам, ранее доступным только сотрудникам этих компаний.

Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций проводится при поддержке Консорциума по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", АНО "Цифровая экономика", АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", АНО "Платформа НТИ" и АНО "Россия – страна возможностей".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина.

Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект".

Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph