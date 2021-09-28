Пособия на сумму более 4,7 млрд рублей выплачены жителям Нижегородской области с начала 2021 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

С начала 2021 года управления социальной защиты населения выплатили нижегородцам в виде пособий более 4,7 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей составили средства федерального бюджета, сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

По информации министерства, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет включительно выплачивается на 50 тыс. детей в Нижегородской области.

В марте этого года правительство России утвердило новые правила предоставления выплаты. Перерасчет размера производится на основании заявлений граждан.

"С 1 апреля 2021 года граждане подали 95 тысяч заявлений, 89 тысяч обработано, и по ним приняты решения", - уточнили в региональном минсоцполитики.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в семьях со среднедушевым доходом размером не больше величины прожиточного минимума, установленного на дату обращения (в 2021 году - 10 833 рубля на каждого члена семьи).

При определении права учитываются доходы семьи и имущественная обеспеченность. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Нижегородской области в 2021 году – это 5 515,5 рубля, 8 273,25 рубля или 11 031 рубль соответственно.

Подать заявление на перерасчет выплаты на детей от 3 до 7 лет можно в любое время до 31 декабря 2021 года.