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Политика

Опыт Нижегородской области представили на международном муниципальном форуме стран БРИКС

05 ноября 2021 13:42  [81] Политика
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Опыт Нижегородской области представили на международном муниципальном форуме стран БРИКС.

По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, 5-6 ноября в онлайн-формате проходит III Международный муниципальный форум стран БРИКС, ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга.

Основной темой форума в этом году стало обсуждение вызовов устойчивому развитию и международной муниципальной кооперации в рамках "пятерки" – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Со стороны правительства Нижегородской области в масштабном деловом мероприятии приняла участие директор департамента внешних связей Ольга Гусева. Глава ведомства выступила в секции "Устойчивое развитие стран БРИКС на региональном и муниципальном уровне: стратегии и перспективы, ответы на современные вызовы", где представила передовой опыт Нижегородской области в реализации механизма координации внешних связей муниципальных образований региона.

Зарубежными спикерами, представляющими страны БРИКС, в рамках секции стали чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Зуайн, губернатор бразильского штата Минас Жераис Ромеу Зема, мэр индийского города Сонепат Никхил Мадаан. Участниками форума также традиционно являются руководители и представители органов власти разных уровней, топ-менеджеры крупных компаний, политики и лидеры мнений, ученые и деятели культуры, профильные эксперты.

"На сегодняшний день у Нижегородской области около 140 торгово-экономических партнеров по всему миру, более 30 регионов-партнеров в странах дальнего и ближнего зарубежья, а у Нижнего Новгорода 18 городов-побратимов. Муниципальные районы и городские округа Нижегородской области заключили более 60 соглашений с муниципалитетами более чем 20 государств. Наиболее разностороннюю и интенсивную международную деятельность осуществляют такие муниципальные образования региона, как Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Бор и Городец", – рассказала в своем выступлении Ольга Гусева.

Глава ведомства отметила, что в рамках работы по координации международных связей муниципальных образований региона департамент внешних связей, как уполномоченный орган, обращает особое внимание муниципалитетов на необходимость более тесного взаимодействия со странами БРИКС, с которыми Россия активно развивает сотрудничество.

"Данная работа уже приносит свои плоды. Отдельного внимания заслуживает сотрудничество Нижегородской области с Китаем и Индией, которые неизменно входят в ТОП-5 торгово-экономических партнеров нашего региона. Так, по итогам 2020 года товарооборот региона с Китаем увеличился на 30 процентов и превысил 825 миллионов долларов, с Индией – 500 миллионов долларов", – подчеркнула Ольга Гусева.

По ее словам, сотрудничество со странами "пятерки" не ограничивается экономической сферой, а активно развивается в области культуры, образования и деловых связей, как на региональном, так и муниципальном уровне.

"Например, регионами-партнерами Нижегородской области являются сразу четыре китайские провинции: Аньхой, Сычуань, Хубэй и Хунань. С 1994 года активно развиваются побратимские связи Нижнего Новгорода с Цзинанем. А в 2019 году в рамках "Дней провинции Аньхой" муниципалитет заключил соглашение о побратимстве с китайским городом Хэфэем", – рассказала Ольга Гусева.

Как отметила директор департамента, достаточно перспективными направлениями развития международных связей региона являются Африка и Латинская Америка.

"В данный момент мы осуществляем торгово-экономическое сотрудничество более чем с 30 африканскими странами. В нижегородских вузах учится более пятисот африканских студентов, что составляет одну восьмую от общего числа иностранных студентов в регионе", – сказала Ольга Гусева.

Среди стран Латинской Америки глава департамента внешних связей особенно выделила Бразилию и напомнила, что в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в регионе с успехом прошел Фестиваль бразильского кино.

"Следующим шагом в развитии двустороннего взаимодействия станет налаживание прямых контактов между муниципалитетами. С удовольствием отмечу, что уже завтра в рамках форума состоится подписание соглашения об установлении побратимских связей между Городецким муниципальным районом Нижегородской области и бразильским муниципалитетом Триндади штата Гояс", – сообщила Ольга Гусева.

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Теги:
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