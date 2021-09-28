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Общество

Более 1000 регистраций поступило на олимпиаду "Я – профессионал" от нижегородских студентов

05 ноября 2021 14:23  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 1000 регистраций поступило на олимпиаду "Я – профессионал" от нижегородских студентов.

Как сообщают организаторы, 27 октября стартовала регистрация на пятый сезон всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал".

За 8 дней студенты подали более 100 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 1434 регистрации поступили от учащихся вузов Нижегородской области.

Регистрация на состязания продлится до 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады. Соревнования пройдут по 72 различным направлениям – от журналистики до генетических технологий.

"В пятом сезоне мы анонсировали много нововведений – от обновленного списка конкурсных направлений до круглогодично работающего Центра развития карьеры олимпиады. Это открывает студентам новые образовательные и карьерные возможности, и мы ожидаем закономерный прирост регистраций", – отметила руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

Она добавила, что в двадцатку лидеров по числу регистраций вошла Нижегородская область, а самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: "Психология" (58 регистраций), "Лингвистика" (57), "Педагогическое образование (основное)" (50), "Менеджмент" (47) и "Лечебное дело и педиатрия" (47).

"Из 42 дней регистрации на олимпиаду восемь уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я – профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни, – подчеркнул генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. – В Нижегородской области активнее остальных заявки на олимпиаду подают студенты пяти вузов. Это Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (433 заявки), Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (234), Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова (175), Нижегородский филиал Высшей школы экономики (144), Нижегородский институт управления РАНХиГС (128)".

Традиционно олимпиада пройдет в два этапа: отборочный этап стартует 10 декабря и состоится в онлайн-формате. Заключительный этап будет организован с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги подведут в мае.

Дипломанты получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. "Золотые", "серебряные" и "бронзовые" медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей.

СПРАВКА:

Олимпиада "Я – профессионал" входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.

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Теги:
Вузы Студенты
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