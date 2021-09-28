Безработного нижегородца заподозрили в краже сумки попавшей под поезд женщины Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Безработного нижегородца заподозрили в краже сумки попавшей под поезд женщины.

Наезд поезда на двух женщин произошел в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года. Пострадавших увезли в больницу, одна потерпевшая скончалась.

Кстати, сумка, которая была в момент ЧП у погибшей, бесследно исчезла. Полицейские установили, что к хищению может быть причастен 44-летний безработный нижегородец.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО, мужчина решил найденный в сумке телефон сдать в ломбард. Банковскую же карту погибшей гражданин использовал для оплаты проезда в общественном транспорте и приобретения товаров в магазинах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.