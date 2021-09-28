Более 520 млн рублей потратят на замену лифтового оборудования в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев Стоимость замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Нижегородской области в этом году составит 522 млн рублей, сообщили в региональном фонде капремонта. В 75 зданиях будет установлено 208 лифтов. На данный момент монтаж 202 лифтов проводится в 6 районах Нижнего Новгорода, в Заволжье, Павлове, Сарове, на Бору. Как заявил гендиректор регионального фонда капремонта Дмитрий Гнатюк, в тех домах, где планируется установка пассажирских и грузопассажирских лифтов, предусмотрена последовательная замена. СПРАВКА: Всего за период действия региональной программы капитального ремонта установлено 1976 новых лифтов.

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