Более 520 млн рублей потратят на замену лифтового оборудования в Нижегородской области в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Стоимость замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Нижегородской области в этом году составит 522 млн рублей, сообщили в региональном фонде капремонта.
В 75 зданиях будет установлено 208 лифтов.
На данный момент монтаж 202 лифтов проводится в 6 районах Нижнего Новгорода, в Заволжье, Павлове, Сарове, на Бору.
Как заявил гендиректор регионального фонда капремонта Дмитрий Гнатюк, в тех домах, где планируется установка пассажирских и грузопассажирских лифтов, предусмотрена последовательная замена.
СПРАВКА:
Всего за период действия региональной программы капитального ремонта установлено 1976 новых лифтов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+