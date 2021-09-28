Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2021 18:39  [54] Более 520 млн рублей потратят на замену лифтового оборудования в Нижегородской области в 2021 году
05 ноября 2021 18:16  [168] Нерабочие дни не планируется продлевать в Нижегородской области
05 ноября 2021 17:20  [157] Эксперт-мониторинг событий с 29 октября по 5 ноября 2021 года от АНО "Минин-центр"
05 ноября 2021 15:07  [247] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
05 ноября 2021 14:23  [131] Более 1000 регистраций поступило на олимпиаду "Я – профессионал" от нижегородских студентов
05 ноября 2021 11:58  [90] Три лестницы в Нижегородском районе планируют отремонтировать за месяц
05 ноября 2021 11:48  [157] Пособия на сумму более 4,7 млрд рублей выплачены жителям Нижегородской области с начала 2021 года
05 ноября 2021 11:38  [84] Участок на повороте с проспекта Гагарина на улицу 40 лет Октября отремонтировали в Приокском районе
05 ноября 2021 10:58  [166] Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-интенсиве "Готов к цифре"
05 ноября 2021 10:34  [98] Ремонт дороги на нижегородской улице Бекетова завершен на 90%
Общество

Ремонт дороги на нижегородской улице Бекетова завершен на 90%

05 ноября 2021 10:34  [98] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На 90% завершена асфальтировка дороги вдоль домов 6, 6В, 4В по улице Бекетова до улицы Светлогорская.

По данным администрации Советского района, работы выполняются по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

По информации подрядной организации, перед укладкой асфальта дорогу выровняли, восстановили отсутствующие люки и расширили парковочный карман. Для ремонта используют МТЗ, асфальтоукладчики, самосвалы и погрузчики. Вдоль дороги установлены бордюры в количестве 600 штук.

"Наша задача – привести дороги в нормативное состояние, обеспечив их безопасность. Для этого необходимо проводить работы комплексно. Контроль за реализацией проекта осуществляют его непосредственные инициаторы, то есть, местные жители", — отметил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Он добавил, что в ближайшее время в рамках проекта будет завершен ремонт участка дороги от дома №36 по проспекту Гагарина до дома №4 по проезду Светлогорский.

Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, всего в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог.

"По нацпроекту БКД мы капитально отремонтируем 31 дорогу, в том числе четыре – за счет сложившейся экономии в результате конкурсных процедур. Кроме того, ремонт проводится благодаря дополнительным средствам областного и местного бюджетов, а также по губернаторскому проекта "Вам решать!". Для сравнения – в прошлом году отремонтировали порядка 30 участков, то есть это почти четырёхкратный рост", – сообщил мэр.

В 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей. По состоянию на 1 ноября текущего года на территории Нижегородской области реализованы 512 инициативных проектов (или 75%). По 147 инициативным проектам муниципальными образованиями заключены договоры с подрядчиками, на объектах выполняются строительно-монтажные работы (или ведется подготовка к ним).

Напомним, 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона до 12 ноября включительно.

Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph