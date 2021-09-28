Ремонт дороги на нижегородской улице Бекетова завершен на 90% Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На 90% завершена асфальтировка дороги вдоль домов 6, 6В, 4В по улице Бекетова до улицы Светлогорская.

По данным администрации Советского района, работы выполняются по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

По информации подрядной организации, перед укладкой асфальта дорогу выровняли, восстановили отсутствующие люки и расширили парковочный карман. Для ремонта используют МТЗ, асфальтоукладчики, самосвалы и погрузчики. Вдоль дороги установлены бордюры в количестве 600 штук.

"Наша задача – привести дороги в нормативное состояние, обеспечив их безопасность. Для этого необходимо проводить работы комплексно. Контроль за реализацией проекта осуществляют его непосредственные инициаторы, то есть, местные жители", — отметил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Он добавил, что в ближайшее время в рамках проекта будет завершен ремонт участка дороги от дома №36 по проспекту Гагарина до дома №4 по проезду Светлогорский.

Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, всего в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог.

"По нацпроекту БКД мы капитально отремонтируем 31 дорогу, в том числе четыре – за счет сложившейся экономии в результате конкурсных процедур. Кроме того, ремонт проводится благодаря дополнительным средствам областного и местного бюджетов, а также по губернаторскому проекта "Вам решать!". Для сравнения – в прошлом году отремонтировали порядка 30 участков, то есть это почти четырёхкратный рост", – сообщил мэр.

В 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей. По состоянию на 1 ноября текущего года на территории Нижегородской области реализованы 512 инициативных проектов (или 75%). По 147 инициативным проектам муниципальными образованиями заключены договоры с подрядчиками, на объектах выполняются строительно-монтажные работы (или ведется подготовка к ним).

Напомним, 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона до 12 ноября включительно.

Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.