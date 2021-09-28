Три лестницы в Нижегородском районе планируют отремонтировать за месяц Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода по просьбам жителей отремонтируют три лестницы.

Средства на ремонт выделены по поручению мэра Юрия Шалабаева, сообщили в администрации района.

Лестницы расположены на улице Бринского, у домов №2/1 и №4/1, и улице Верхне-Печерской, рядом с домом №1/1. Они ведут к остановкам общественного транспорта.

Как сообщили в районной администрации, работы на лестничных сходах будут выполнены в течение месяца. Планируется провести комплексный ремонт ступеней, оснований конструкций и поручней.

"Инициативам и обращениям горожан всегда уделяется особое внимание. За 2021 год в Нижегородском районе уже отремонтированы лестницы на улицах Трудовой, Ильинской, Почаинской, Большой Покровской, Лопатина, Ванеева, Максима Горького. Кроме того, лестничные сходы обновлены на территории Лопатинского оврага и в переулке Вахитова", – заявил начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов.