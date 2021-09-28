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Часы Apple Watch Series 7

06 ноября 2021 09:18  [47]

Сегодня наступил день, когда часы Apple Watch Series 7 начали появляться на дверях магазинов и на запястьях. Я перехожу с Series 5 на новую Series 7, поэтому решил поделиться с вами своими первыми впечатлениями и рассказать о том, насколько оправдано это обновление.

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Часы Series 7 практически неотличимы от Series 5, несмотря на то, что их размер составляет 45 мм, что на один миллиметр больше, чем у предшественника. С точки зрения первоначального размера и веса, я не вижу разницы между ними, и единственный очевидный визуальный признак - помимо микроскопической надписи на задней крышке - это то, что датчик на задней крышке отличается.

Однако при включении часов увеличение площади экрана становится очевидным. Apple удалось значительно уменьшить ободок, что позволило увеличить рабочий дисплей.

Но.

Я заметил, что да, он больше. На 20 процентов больше, чем Series 6. Но большая часть этого увеличения была получена за счет расширения дисплея в изогнутой части. Как с визуальной, так и с тактильной точки зрения, к этому нужно привыкнуть. Я уверен, что научусь приспосабливаться к изменениям, но трудно нарушить законы физики, а изогнутый край очень подвержен отражениям, поэтому сейчас я не уверен, насколько удобным будет его использование.

Люди, перешедшие с Series 3, получат колоссальное 50-процентное увеличение размера экрана, и это должно быть полезно для глаз.

Я также заметил, что визуально приложения выглядят немного странно. Если раньше приложения располагались на плоской части дисплея, то теперь они проникают в изгибы, и это, в сочетании с отражениями и искажениями, кажется неправильным.

Другой интересной особенностью является экранная QWERTY-клавиатура.

Пока что я пользовался ею около 10 минут, и она довольно хороша. Вы не собираетесь писать на ней "Войну и мир", и это будет утомительно для всех, кроме самых коротких сообщений, но это полезное дополнение и пригодится для дополнительной конфиденциальности, когда вы не хотите, чтобы Siri диктовала вам.

В зависимости от того, как вы используете свои Apple Watch, это может стать самой полезной вещью, которую вы получите после обновления.

Что касается других моментов, качество сборки и отделки отличное - переход от дисплея к корпусу часов на моих часах безупречен, и, похоже, они не зацепляются за волосы или что-то еще.

Таковы мои первые впечатления. Да, больше экран, на который можно смотреть и с которым можно взаимодействовать - особенно в отношении экранной клавиатуры - но этот дополнительный экран находится в основном в изгибах и углах дисплея, и очевидно, что Apple сделала это в первую очередь для того, чтобы освободить место для клавиатуры, а не для того, чтобы сделать приложения больше. Возможно, по мере адаптации приложений к новому стилю дисплея ситуация улучшится.

В целом, это хорошее обновление, особенно для тех, у кого Apple Watch уже несколько лет. Чем дольше вы хранили свои старые Apple Watch, тем более значительным, на мой взгляд, будет это обновление. Тем не менее, все улучшения - даже увеличение размера экрана на 20+ процентов - малозаметны. Это ещё один эволюционный шаг для Apple Watch, а не огромный революционный скачок вперёд. 

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