Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Один из лучших производителей деталей для трубопровода - компания "Армат"

06 ноября 2021 09:30  [66]

Если Вы хотите приобрести детали для трубопровода, то смело обращайтесь в компанию "Армат".

Почему этой компании можно доверять?

Компания "Армат" самостоятельно производит широкий спектр деталей для трубопровода. Обращаясь к ним, Вы не переплачиваете посредникам.

Предлагаем Вам зайти на сайт компании "Армат" и поинтересоваться стоимостью деталей для трубопровода: http://armat96.ru/.

У завода также есть собственная логистическая служба, которая обеспечит быструю и недорогую доставку Вашего заказа по всей территории РФ и СНГ.

Армат

Качеству продукции этого предприятия можно доверять. Многие клиенты совершают повторные заказы, а это означает, что они довольны высоким качеством деталей, которые заказывали ранее.

Предприятие давно сотрудничает с проектировщиками и торговыми компаниями, а также напрямую – с предприятиями из сферы строительства и монтажа трубопроводов.

Несмотря на то, что детали от ООО "Армат" отличаются высоким качеством, их стоимость остается на низком уровне. Это – политика компании.

Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия международным стандартам ISO 9001-2015.

Также завод "Армат" внесен в специальный "Реестр добросовестных поставщиков".

Сегодня компания не стоит на месте. Одна из стратегий предприятия – задавать новые стандарты качества среди продукции для трубопроводов, не увеличивая цены. Для достижения этой цели на предприятии работает сплоченная, дружная команда специалистов.

Что еще важно знать о компании "Армат"?

Одно из ключевых звеньев компании – это отдел снабжения. На предприятии используются только самые лучшие марки стали, которые требуются для производства той или иной детали. Поставщики сырья – российские предприятия.

Перед тем, как завершить производство очередной партии продукции, проводится строгий контроль качества службой ОТК.

Все детали трубопровода соответствуют всем требованиям и ГОСТам, сертификатам соответствия, декларациями ТР ТС.

На всю продукцию действует гарантия 18 месяцев.

Отдел по работе с клиентами – ключевое звено компании "Армат".Обращаясь к ним, каждый клиент ощутит на себе индивидуальный и внимательный подход. В компании очень сильно следят за качеством обслуживания клиентов.

Сотрудники предприятия очень дорожат своей репутацией и доверием клиентов.

В философию бренда "Армат" также входит забота об экологии и о чистоте окружающей среды.

Одним словом, если Вы планируете осуществить очередную закупку деталей для трубопровода, обращайтесь в компанию "Армат": armat96.ru. Вы однозначно останетесь довольны сотрудничеством и предложенными ценами на продукцию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph