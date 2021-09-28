Один из лучших производителей деталей для трубопровода - компания "Армат"

Если Вы хотите приобрести детали для трубопровода, то смело обращайтесь в компанию "Армат".

Почему этой компании можно доверять?

Компания "Армат" самостоятельно производит широкий спектр деталей для трубопровода. Обращаясь к ним, Вы не переплачиваете посредникам.

Предлагаем Вам зайти на сайт компании "Армат" и поинтересоваться стоимостью деталей для трубопровода: http://armat96.ru/.

У завода также есть собственная логистическая служба, которая обеспечит быструю и недорогую доставку Вашего заказа по всей территории РФ и СНГ.

Качеству продукции этого предприятия можно доверять. Многие клиенты совершают повторные заказы, а это означает, что они довольны высоким качеством деталей, которые заказывали ранее.

Предприятие давно сотрудничает с проектировщиками и торговыми компаниями, а также напрямую – с предприятиями из сферы строительства и монтажа трубопроводов.

Несмотря на то, что детали от ООО "Армат" отличаются высоким качеством, их стоимость остается на низком уровне. Это – политика компании.

Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия международным стандартам ISO 9001-2015.

Также завод "Армат" внесен в специальный "Реестр добросовестных поставщиков".

Сегодня компания не стоит на месте. Одна из стратегий предприятия – задавать новые стандарты качества среди продукции для трубопроводов, не увеличивая цены. Для достижения этой цели на предприятии работает сплоченная, дружная команда специалистов.

Что еще важно знать о компании "Армат"?

Одно из ключевых звеньев компании – это отдел снабжения. На предприятии используются только самые лучшие марки стали, которые требуются для производства той или иной детали. Поставщики сырья – российские предприятия.

Перед тем, как завершить производство очередной партии продукции, проводится строгий контроль качества службой ОТК.

Все детали трубопровода соответствуют всем требованиям и ГОСТам, сертификатам соответствия, декларациями ТР ТС.

На всю продукцию действует гарантия 18 месяцев.

Отдел по работе с клиентами – ключевое звено компании "Армат".Обращаясь к ним, каждый клиент ощутит на себе индивидуальный и внимательный подход. В компании очень сильно следят за качеством обслуживания клиентов.

Сотрудники предприятия очень дорожат своей репутацией и доверием клиентов.

В философию бренда "Армат" также входит забота об экологии и о чистоте окружающей среды.

Одним словом, если Вы планируете осуществить очередную закупку деталей для трубопровода, обращайтесь в компанию "Армат": armat96.ru. Вы однозначно останетесь довольны сотрудничеством и предложенными ценами на продукцию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.