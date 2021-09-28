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Общество

Ученые из Нижегородской области подали 38 заявок на конкурс Российского научного фонда

06 ноября 2021 10:49  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ученые из Нижегородской области подали 38 заявок на конкурс Российского научного фонда (РНФ) "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации". Об этом сообщили в Нижегородском НОЦ.

Согласно информации, заявки от нижегородских ученых соответствуют приоритетным направлениям деятельности Нижегородского НОЦ.

В частности, 18 проектов связаны с темой "Инновационные производства, компоненты и материалы", два - "Интеллектуальные транспортные системы", шесть – "Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", пять - "Передовые цифровые технологии" и семь заявок - с темой "Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба".

"38 проектов – это хороший результат работы наших научных коллективов. Конечно, поддержаны грантом РНФ будут не все. Хорошо, если победят в конкурсном отборе 5-7 нижегородских проектов. В рамках гранта предусматривается финансирование проектов научных групп, в которых работает до 10 исследователей, а также малых научных групп, в которые входят от двух до четырех человек. Первые будут поддержаны грантом в размере от 4 до 7 миллионов рублей в год, а вторые получат до 1,5 миллиона рублей в год. Продолжительность финансирования проектов составит от одного до трех лет для отдельных научных групп и от года до двух - для малых научных групп", - сказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Такие конкурсы РНФ планирует проводить ежегодно. Финансирование проектов-победителей начнется уже в 2022 году.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.

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Теги:
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