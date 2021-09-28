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Общество

Незаконно установленные гаражи снесли на территории у стадиона "Радий"

06 ноября 2021 13:52  [97] Общество

Фото: пресс-служба администрации

Самовольно установленные или незаконно размещенные гаражи снесли на территории у стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде, которую планируется благоустроить по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

"Мы уже начали готовить участок под благоустройство. Ранее вывезли около 1 800 резиновых шин у шиномонтажа, теперь убрали гаражи. По ним и приокчане обращались – эти места часто посещали асоциальные личности. Территория стала намного чище. Проектанты еще составляют концепцию обновления сквера на основе пожеланий жителей, позже мы ее представим и обсудим", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Так, подрядная организация убрала 6 гаражей на улице Невской, между домами 19а и 29, и по одному гаражу на улице Горной, напротив дома 18, и на улице 40 лет Октября, напротив школы №154.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде на снос 1,5 тысяч гаражей и сараев с последующим благоустройством территории из разных источников выделено более 20 млн рублей.

В районной администрации также сообщили, что в ходе встречи с представителями МБУ "Нижегородгражданпроект" приокчане попросили сделать на территории, где будут вестись работы по благоустройству, освещение, хороший транзитный путь, площадку для выгула и дрессировки собак, велодорожку, горку для детей.

Напомним, 30 территорий благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году.

"Больше 85 тысяч нижегородцев отдали свои голоса за любимые парки и скверы. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Так мы понимаем предпочтения горожан и можем, в первую очередь, делать то, что нужно людям", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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Теги:
Благоустройство Приокский район
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