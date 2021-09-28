Три муниципальные квартиры отремонтировали в Ленинском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три муниципальные квартиры отремонтировали в Ленинском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Согласно информации, речь идет о квартирах в домах № 24В, 53/4 и 77 по проспекту Ленина.

Подрядная организация установила в этих квартирах новые окна, сантехнику, межкомнатные двери, газовые плиты, счетчики, также обновлено напольное покрытие и т.д.

"Условия проживания жильцов в этих квартирах улучшены за счет средств городского бюджета. Безусловно, данная работа очень важна. Ее необходимо продолжать в дальнейшем и по возможности наращивать темпы", - сказал заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Он добавил, что в этом году запланирован ремонт ещё одного муниципального жилого помещения по адресу: ул. Снежная, д.31/1.