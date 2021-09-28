Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района 7 ноября

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, вызов поступил в 11:54 7 ноября. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из под кровли храма шёл дым.
К 13:06 удалось ликвидировать открытое горение. В ближайшее время ожидается полная ликвидация пожара.
По предварительным оценкам, площадь пожара составила 40 кв.м. Никто не пострадал.
На месте работают 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Причины будут устанавливаться.
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