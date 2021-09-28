Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района 7 ноября Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, вызов поступил в 11:54 7 ноября. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из под кровли храма шёл дым.

К 13:06 удалось ликвидировать открытое горение. В ближайшее время ожидается полная ликвидация пожара.

По предварительным оценкам, площадь пожара составила 40 кв.м. Никто не пострадал.

На месте работают 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Причины будут устанавливаться.