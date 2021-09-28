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Нижегородцев приглашают на конкурс социальной рекламы "Спасем жизнь вместе"

07 ноября 2021 17:15  [83]

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцев приглашают на конкурс социальной рекламы "Спасем жизнь вместе". Об этом сообщает Главное управление по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел РФ.

Задачами конкурса являются формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и информирование о последствиях, популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни.

Конкурс проводится в два этапа. На первом – региональном — работы принимаются до 14 января 2022 года. Конкурсная комиссия до 20 февраля 2022 года осуществит предварительный выбор участников.

На федеральном этапе – с 25 февраля до 1 июня 2022 года – будут определены победители конкурса.

Предусмотрены номинации:
- "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики" (представляются на оптических носителях CD или DVD, форматы файла - JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ).
- "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" (представляются на оптических носителях CD или DVD, форматы файла – avi, mpeg 4; разрешение 1920х1080р, не более 500 МБ; длительность: не более 120 сек.; звук: 16 бит, стерео);
- "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" (представляются в бумажном виде, а также на оптических носителях CD или DVD. Форматы файла – JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ).

Работы принимаются по электронной почте: szhv2021@mail.ru, при необходимости можно дослать по почте: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1"б". Контактные лица: Розум Татьяна Николаевна, тел. 268-27-16, Чистякова Олеся Владимировна, тел. 268-26-88.

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Теги:
Наркотики
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