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Общество

Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области к середине недели

08 ноября 2021 08:56  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Синоптики прогнозируют снег в Нижегородской области к середине недели.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 8 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Будет наблюдаться сильный юго-западный ветер с порывами до 13 м/с.

Во вторник в регионе также будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5..+7°, днем -1..+1°.

В среду 10 ноября ожидается малооблачная погода; ночью -1..-3°, днем -1..+1°.

К четвергу синоптики прогнозируют небольшой снег в Нижегородской области. Ночью и днем -1..+1°.

12 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман.

К выходным в Нижегородской области немного похолодает. Так, синоптики обещают сильный снег, возможен туман. Столбики термометров ночью и днем будут находиться в районе отметки в +1..+3°, ветер западный, сильный, порывы до 13 м/с.

14 ноября днем столбики термометров достигнут отметки в -2°.

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