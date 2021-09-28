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Как выбрать пальто на зиму?

08 ноября 2021 08:35  [31]

Зима уже не за горами и не успеешь оглянуться, как начнутся сильные морозы и все завалит снегом. К этому сезону нужно подготовить свой гардероб и даже в ужасную погоду выглядеть привлекательно. НИО поможет сформировать зимний гардероб и подобрать действительно модную одежду.

Покупка верхней одежды требует особого подхода. Мы выбираем пальто и совершенно забываем о том, что сейчас в моде оверсайс. Платья и свитера могут быть мега объемными, следовательно, шубка или пальто не должны сидеть по фигуре. Не стоит забывать и о модных тенденциях. Мировые дизайнеры еще летом начали демонстрировать верхнюю одежду, которая будет в тренде зимой. На их советы стоит обратить внимание, чтобы выглядеть привлекательно и быть «на стиле».

Пальто бывают разные…

Несмотря на то, что куртка – универсальная вещь, в любом гардеробе есть место для пальто. Оно не только согревает в морозную погоду, но и подчеркивает достоинства фигуры, а также скрывает недостатки. В нем каждая женщина будет выглядеть прекрасно.

Этой зимой в моде будут яркие оттенки. Особого внимания заслуживают ярко-желтые пальто, которые на Недели моды представил Prada. Конечно, далеко не все следят за этими новшествами, но такое пальто не помешает. Это может поднять настроение и позволит забыть о том, что за окном зима.

Если желтый цвет не нравиться, то можно обратить внимание на красный, зеленый или оранжевый.

В этом году в моде снова будет кожа. Пальто из 90-х вернулись, и сдавать завоеванные позиции не собираются. Если в прошлом сезоне все с недоверием смотрели на кожаные пальто, то в этом сезоне их охотно покупают и создают довольно смелые образы.

Актуальными будут разноцветные варианты, которые позволят выделиться из толпы и заявить о своей индивидуальности.

Пальто может заменить шубу. В холодное время оно отлично согревает и дает возможность в любой ситуации выглядеть презентабельно. Если погода не радует и хочется спрятаться в кокон, то макси-вариант будет отличным решением.

Если говорить о тенденциях прошлых лет, которые снова вспомнили – то это не только кожа. В моду вернулся и леопардовый принт. Дизайнеры решили создать уникальные варианты верхней одежды, которые бросаются в глаза и выглядят интересно.

Оверсайс снова будет в моде и это не только всеми любимые толстовки, но и пальто. В этом сезоне дизайнеры решили максимально утеплиться и советуют носить как можно больше слоев одежды. Для любителей носить несколько свитеров и придумали объемные варианты, в которые можно спрятаться почти со всем гардеробом.

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