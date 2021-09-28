Можно ли путешествовать без денег или для того, чтобы увидеть мир нужно быть миллионером? Наверное, этот вопрос задает себе практически каждый человек. Давайте попробуем разобраться, как среднестатистическому человеку посмотреть мир и что нужно для этого.
Варианты могут быть самые разные. Кто-то годами копит, чтобы отправиться в долгожданное путешествие и посмотреть на место своей мечты. Кто-то выбирает удаленную работу и переезжает в какую-нибудь экзотическую страну, где жизнь стоит копейки. Но можно путешествовать почти бесплатно. Купить авиабилеты можно по скидке, а остальное? А дальше по ситуации.
Не просто урезать бюджет, которого практически нет. Нужно понимать, на что человек в другой стране будет тратиться и какой суммой можно располагать.
Основная часть трат направлена на:
Ну и авиабилеты. Добраться до места, которое хочется посетить, не всегда легко. Одно дело, если оно находиться недалеко и можно на собственном авто доехать и, совершенно другое, если придется лететь на другой континент.
В последнее время многие путешественники стали путешествовать по обмену. Таким образом они экономят на жилье. Все дело в том, что им не нужно снимать номер в гостинице и можно пожить у человека, который таким же образом путешествует. Подобных сервисов много и найти местных жителей, которые могут предложить ночлег, всегда можно.
Также есть специальные волонтерские программы, которые предлагают бесплатное путешествие по миру. За участие нужно будет заплатить и вход в сообщество стоит не больше 200 долларов.
Путешественнику предлагают крышу над головой и еду. За это он должен будет выполнять какую-то работу. Работать нужно не больше 4-х часов в день. Все остальное время можно заниматься тем, чем заблагорассудиться.
Если подобное не подходит, то можно купить билеты на самолет и действовать по ситуации. Есть люди, которые предпочитают добираться до места назначения автостопом. Подобный способ пользуется огромной популярностью. В цивилизованных странах никто не возьмет денег с человека, которого просто подвезет.
Бесплатные экскурсии – еще один выход из ситуации. Приезжая в чужой город мы хотим познакомиться с его достопримечательностями. Не у всех есть возможность посещать платные экскурсии. Именно поэтому стоит купить путеводитель и пройтись по достопримечательностям самостоятельно. В Европе популярностью пользуются бесплатные прогулочные экскурсии. Обычно их предлагают в отеле или в туристических фирмах. Отказываться от них не стоит.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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