Можно ли путешествовать без денег?

Можно ли путешествовать без денег или для того, чтобы увидеть мир нужно быть миллионером? Наверное, этот вопрос задает себе практически каждый человек. Давайте попробуем разобраться, как среднестатистическому человеку посмотреть мир и что нужно для этого.

Варианты могут быть самые разные. Кто-то годами копит, чтобы отправиться в долгожданное путешествие и посмотреть на место своей мечты. Кто-то выбирает удаленную работу и переезжает в какую-нибудь экзотическую страну, где жизнь стоит копейки. Но можно путешествовать почти бесплатно. Купить авиабилеты можно по скидке, а остальное? А дальше по ситуации.

Не просто урезать бюджет, которого практически нет. Нужно понимать, на что человек в другой стране будет тратиться и какой суммой можно располагать.

Основная часть трат направлена на:

Еду и жилье;

Экскурсии и транспорт.

Ну и авиабилеты. Добраться до места, которое хочется посетить, не всегда легко. Одно дело, если оно находиться недалеко и можно на собственном авто доехать и, совершенно другое, если придется лететь на другой континент.

В последнее время многие путешественники стали путешествовать по обмену. Таким образом они экономят на жилье. Все дело в том, что им не нужно снимать номер в гостинице и можно пожить у человека, который таким же образом путешествует. Подобных сервисов много и найти местных жителей, которые могут предложить ночлег, всегда можно.

Также есть специальные волонтерские программы, которые предлагают бесплатное путешествие по миру. За участие нужно будет заплатить и вход в сообщество стоит не больше 200 долларов.

Путешественнику предлагают крышу над головой и еду. За это он должен будет выполнять какую-то работу. Работать нужно не больше 4-х часов в день. Все остальное время можно заниматься тем, чем заблагорассудиться.

Если подобное не подходит, то можно купить билеты на самолет и действовать по ситуации. Есть люди, которые предпочитают добираться до места назначения автостопом. Подобный способ пользуется огромной популярностью. В цивилизованных странах никто не возьмет денег с человека, которого просто подвезет.

Бесплатные экскурсии – еще один выход из ситуации. Приезжая в чужой город мы хотим познакомиться с его достопримечательностями. Не у всех есть возможность посещать платные экскурсии. Именно поэтому стоит купить путеводитель и пройтись по достопримечательностям самостоятельно. В Европе популярностью пользуются бесплатные прогулочные экскурсии. Обычно их предлагают в отеле или в туристических фирмах. Отказываться от них не стоит.

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