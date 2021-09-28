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Для чего нужны и где применяются маскировочные сетки?

08 ноября 2021 09:07  [45]

Камуфляжная сетка абсолютно безвредна для окружающей среды и широко используется в различных областях. Материал можно применять для охоты, навеса, украшения, замаскировать забор на даче, создания вечеринок, отделки домиков на деревьях, для маскировки военных объектов, игр в пейнтбол, ландшафтного дизайна и других назначений.

Сетка из камуфляжных листьев — идеальный способ замаскироваться во время охоты, наблюдения за природой или проведения военных учений. Широкий ассортимент продукции различных цветов и размеров представлен в интернет-магазине Maskirovka-setka. Выберите в каталоге декоративную сетку уже сегодня, чтобы иметь возможность соорудить то, что вам нужно.

Применения маскировочной сетки в частном доме

Многие люди стараются избежать огромных затрат на построение сплошных заборных конструкций. В этой ситуации лучшим решением станет маскировочная камуфляжная сетка МКТ-2Л, которая способна не только оградить территорию участка от посторонних взглядов, но и украсить ее.

Закрепляется маскировочная сетка на забор и представляет собой прочный материал из камуфляжных листьев. Раньше его использовали исключительно для военных целей, но сейчас камуфляж применяют для облагораживания территории и создания теневой зоны.

Основные преимущества маскировочной сетки:

  • благоустройство территории и защита ее от посторонних глаз;
  • создания теневой зоны и эффект огороженного пространства;
  • затенения беседки в жаркое время года;
  • защита от ветра и воздушных масс;
  • сетка также служит барьером для насекомых и вредителей.

Благодаря камуфляжной сетке, территории участка будет хорошо защищена от проникновения грызунов и другой посторонней живности. Для домашних питомцев она послужит ограничением в их передвижении.

Создание оригинального декора

Для дачников маскировочная сетка стала не только защитой, но и лучшим способом декорации. Сделана плетеная сеть из прочного капронового шнура в сочетании с синтетическими камуфляжными листьями. Благодаря прочным материалам, сеть не рвется даже в самую ветреную погоду и служит настоящим защитным барьером. От дождя и сильного ветра маскировочная сеть спасти не сможет, но надежно защищает от палящего летнего солнца.

В каталоге интернет-магазина вы можете выбрать сеть различного камуфляжного окраса. Цена формируется в зависимости от размера и цвета материала. Преимущественная расцветка — темно-зеленая и светло-коричневая. Эффектный внешний вид маскировочной сетки станет настоящим украшениям для вашего дачного участка или частного дома.

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