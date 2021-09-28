Администрация Нижнего Новгорода оштрафована за нарушение экотребований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов Общество

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, суд поддержал позицию ведомства в вопросе привлечения к ответственности мэрии за нарушение требований природоохранного законодательства в части невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Речь идет о пруде-накопителе кислых гудронов, расположенном в районе 21 километра Московского шоссе.

Отмечается, что с северной и южной стороны из пруда накопителя выведены трубы, предположительно для слива воды при переполнении объекта от попадания в него талых и дождевых вод. С северной стороны в месте расположения одной из труб наблюдается частичное разрушение обваловки. Прилегающие земельные участки имеют признаки загрязнения черной пастообразной жидкостью. Загрязнения не равномерны и носят локальный характер. Кроме того, рядом с прудом-накопителем были зафиксированы строения, емкости для хранения жидкостей, баллоны для газа и иное оборудование. Однако хозяйственная деятельность на территории объекта на момент осмотра не осуществлялась.

В рамках административного расследования установлено, что данное гидротехническое сооружение (ГТС) было построено в 1953 году. В соответствии с техническим паспортом, составленным в 2012 году, его примерный объем составляет 50 000 куб.м., площадь - 22 576 кв.м. На момент составления техпаспорта практический износ объекта составлял 60%.

Отбор проб почвы показал превышения по нефтепродуктам до 49 раз (по сравнению с фоновой пробой почвы), по сульфат - иону - до 7 раз. Данные результаты могут свидетельствовать о негерметичности ГТС и просачивании отходов в толщу почвы близлежащих земельных участков.

По итогам рассмотрения дела в суде на администрацию города наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, администрация города обязана устранить все выявленные нарушения в срок до 1 февраля 2022 года.