Более 100 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 100 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Так, в Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в домах №1-33 по ул. Станкозаводская, №1-34 по ул. Замковая, №1-7 по ул. Гурьевская и в доме №14 по ул. Вязовская.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 поставка электроэнергии приостановлена в Автозаводском районе по адресам: ул. Космическая, 1-29, ул. Мончегорская, 13а, 14а, 17а, 18а.