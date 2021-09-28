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Общество

Нижегородские кадеты приняли участие в традиционном параде памяти в онлайн-формате

08 ноября 2021 10:31  [49] Общество

Фото: пресс-служба партии

Нижегородские кадеты приняли участие в традиционном параде памяти в онлайн-формате.

Согласно информации, воспитанники нижегородской кадетской школы приняли участие в Параде Памяти, который посвящен юбилею военного парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве. Второй год подряд из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие проходит в онлайн-формате.

Для видеозаписи нижегородские кадеты выбрали символичное место – парадным маршем прошли у Вечного огня в Нижегородском кремле.

С приветственным словом к кадетам обратился председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"Мы собрались на святом месте – у Вечного огня, на месте памяти воинов, павших в борьбе с фашизмом. В эти дни мы отмечаем 80 лет памятному параду 7 ноября 1941 года, который проходил в Куйбышеве. Оттуда наши солдаты уходили на фронт защищать свою Родину. Нижегородские кадеты традиционно участвуют в параде памяти. Второй год подряд, к сожалению, это памятное мероприятие проходит онлайн, но для ребят это возможность почтить память и пройтись парадным маршем здесь, в Нижегородском кремле. Очень радует то, что молодое поколение наших ребят свято хранит память о воинах-победителях, о тех солдатах и офицерах, которые в трудные для страны годы защитили Москву, отбили врага и спасли страну и Европу от коричневой чумы - фашизма. Очень важно, что эта память и эти традиции сохраняются сегодня и в наших кадетских учреждениях. И я уверен, что эти ребята – будущие настоящие защитники нашего Отечества", - заявил Олег Лавричев.

Съемки ролика прошли еще в октябре, и поздравление кадетов из столицы Приволжья вошло в общий фильм, посвященный юбилею военного парада.
Участвуют в параде памяти только самые лучшие кадеты, отбор проходит по успеваемости, дисциплине и строевой подготовке. Как рассказал директор Нижегородской кадетской школы Андрей Тимченко, репетировать ребята начали уже с 1 сентября.

"Специфика нашей школы предполагает углубленное патриотическое воспитание. И для воспитанников это не рядовой праздник, они знают и чтут историю легендарного парада в Куйбышеве 80 лет назад. Мы отобрали для участия в параде 48 ребят. И можем с уверенностью сказать, что сегодня мы видим лучших нижегородских кадетов! У нас серьезная конкуренция. Для ребят участие в этом параде – это серьезная веха в жизни, и они должны пройти ее достойно", - поделился руководитель школы.

Напомним, парад памяти проводится по инициативе Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" ежегодно с 2011. Он посвящен параду, прошедшему 7 ноября 1941 года, когда части Красной Армии из Куйбышева отправлялись на фронт.

Нижегородские кадеты принимают участие в параде памяти восьмой год. Региональное отделение "Единой России" традиционно оказывает ребятам помощь в подготовке и организации поездки, в этом году – в подготовке видеоролика.

Традиционно в парадном шествии в Самаре принимали участие расчеты действующей армии из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, ветеранские и патриотические общественные организации, военно-патриотические объединения и клубы. Неоднократно на парад приезжали представители дипломатического корпуса иностранных государств.

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Теги:
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