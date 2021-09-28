Два человека погибли под колесами Skoda в Приокском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли под колесами Skoda в Приокском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 7 ноября в 17:10 на 444 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Приокском районе.

26-летняя водитель иномарки Skoda Fabia сбила двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.

В итоге под колесами машины погибли два человека - 36-летняя женщина и 33-летний мужчина.