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Два человека погибли под колесами Skoda в Приокском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 7 ноября в 17:10 на 444 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Приокском районе.
26-летняя водитель иномарки Skoda Fabia сбила двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом.
В итоге под колесами машины погибли два человека - 36-летняя женщина и 33-летний мужчина.
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