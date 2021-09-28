Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2021 13:53  [22] "Ростелеком" внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для бизнеса
08 ноября 2021 13:25  [77] Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли
08 ноября 2021 12:30  [93] "Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах
08 ноября 2021 10:44  [117] Банк "Открытие" на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool
06 ноября 2021 16:13  [294] Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде
04 ноября 2021 14:36  [831] Нижегородские инновационные проекты получили в сентябре-октябре 111 млн рублей грантовой поддержки
03 ноября 2021 14:39  [400] Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней
03 ноября 2021 13:52  [438] Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
03 ноября 2021 13:19  [457] Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks
03 ноября 2021 12:51  [413] ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%
Бизнес

"Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах

08 ноября 2021 12:30  [93] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, услуга предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту, что очень важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России.

Согласно данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг", "Ростелеком" лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) по итогам 2020 года. По оценкам агентства, игроки рынка продолжат региональную экспансию, будут развиваться решения на основе ВАТС для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой горячих линий и удаленной работой сотрудников. Причем доля лидирующего региона Москвы по доходам в прошлом году снизилась, вместе с этим выросли доли в Дальневосточном, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах.

В своей деятельности "Ростелеком" учитывает растущую потребность данной услуги в регионах. Компания активно движется в направлении широкой географической доступности "Виртуальной АТС".

"Виртуальная АТС" не требует затрат на оборудование и обслуживание. "Ростелеком" предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

"Виртуальная АТС может использоваться любым бизнесом. Одно из основных ее преимуществ — это сочетание минимальных затрат и быстрого масштабирования услуги по мере необходимости. В нашем случае дополнительное преимущество —оказание услуги на собственной сети, а также возможность выделения городского номера с местной нумерацией более чем в 500 городах", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

Цифровая услуга "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций, включая мониторинг звонков и запись телефонных разговоров.

Полная информация об услугах, которые "Ростелеком" предлагает юридическим лицам, доступна на сайте или по бесплатному телефону: 8 800 200 3000.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph