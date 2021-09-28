Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, денежные средства можно будет потратить на размещение на электронных торговых площадках (ЭТП) или создание собственного интернет-магазина.

Подать заявку на получение субсидии можно до 27 ноября в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Работа на ЭТП – удобный и современный способ организации торговли, который предоставляет предприятию готовую технологическую инфраструктуру для организации продаж. Для продвижения продукции предприятий маркетплейсы проводят информирование покупателей о новых поступлениях и акциях, рекламные кампании в интернете, соцсетях и прессе. Кроме того, для повышения лояльности покупателей и увеличения спроса осуществляют широкий сервис бесплатных услуг: это круглосуточная служба поддержки и консультаций, разветвленная система доставки, контроль качества продукции. Благодаря сотрудничеству с ЭТП предприятия нижегородского легпрома смогут увеличивать объем отгруженной продукции и получат выход на новые региональные рынки и рынки ближнего зарубежья.

Субсидию смогут получить производители текстильных и кожаных изделий, одежды. Субсидироваться будет 80% фактических затрат – до 3 млн рублей – для каждого предприятия легкой промышленности за один календарный год, а именно затраты на реализацию продукции на ЭТП, на услуги логистики, хранения и утилизации продукции легкой промышленности, на оплату разных видов интернет-рекламы и дизайнерских услуг, услуг по созданию презентационных видеоматериалов продукции, собственного интернет-магазина.

Подробную информацию о том, как получить субсидию, можно получить на сайте министерства.