Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
08 ноября 2021 13:53  [19] "Ростелеком" внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для бизнеса
08 ноября 2021 13:25  [74] Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли
08 ноября 2021 12:30  [92] "Виртуальная АТС" от "Ростелекома" доступна уже более чем в 500 городах
08 ноября 2021 10:44  [117] Банк "Открытие" на порядок ускорит работу клиентских сервисов с помощью платформы Tarantool
06 ноября 2021 16:13  [294] Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде
04 ноября 2021 14:36  [831] Нижегородские инновационные проекты получили в сентябре-октябре 111 млн рублей грантовой поддержки
03 ноября 2021 14:39  [400] Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней
03 ноября 2021 13:52  [438] Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
03 ноября 2021 13:19  [457] Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks
03 ноября 2021 12:51  [413] ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%
Бизнес

Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли

08 ноября 2021 13:25  [74] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские предприятия легпрома могут получить субсидии до 3 млн рублей на развитие интернет-торговли. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, денежные средства можно будет потратить на размещение на электронных торговых площадках (ЭТП) или создание собственного интернет-магазина.

Подать заявку на получение субсидии можно до 27 ноября в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Работа на ЭТП – удобный и современный способ организации торговли, который предоставляет предприятию готовую технологическую инфраструктуру для организации продаж. Для продвижения продукции предприятий маркетплейсы проводят информирование покупателей о новых поступлениях и акциях, рекламные кампании в интернете, соцсетях и прессе. Кроме того, для повышения лояльности покупателей и увеличения спроса осуществляют широкий сервис бесплатных услуг: это круглосуточная служба поддержки и консультаций, разветвленная система доставки, контроль качества продукции. Благодаря сотрудничеству с ЭТП предприятия нижегородского легпрома смогут увеличивать объем отгруженной продукции и получат выход на новые региональные рынки и рынки ближнего зарубежья.

Субсидию смогут получить производители текстильных и кожаных изделий, одежды. Субсидироваться будет 80% фактических затрат – до 3 млн рублей – для каждого предприятия легкой промышленности за один календарный год, а именно затраты на реализацию продукции на ЭТП, на услуги логистики, хранения и утилизации продукции легкой промышленности, на оплату разных видов интернет-рекламы и дизайнерских услуг, услуг по созданию презентационных видеоматериалов продукции, собственного интернет-магазина.

Подробную информацию о том, как получить субсидию, можно получить на сайте министерства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Субсидии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph