СК возбудил уголовное дело по факту падения мужчины с крыши в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело по факту падения мужчины с крыши в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

Следователи полагают, что 3 ноября при выполнении строительных работ по замене кровли на доме по пл. М. Горького один из рабочих упал с края крыши на асфальтированный участок местности рядом с домом. В итоге 24-летний мужчина погиб от полученных травм.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование по уголовному делу продолжается.