Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2021 15:23  [28] Поэтические граффити появились на стенах трех ЦТП в Дзержинске
08 ноября 2021 15:10  [65] Неизвестные разрисовали танк Т-34 на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 14:58  [91] Выпавшая из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде девочка находится в реанимации
08 ноября 2021 14:51  [104] Планетарий открылся в нижегородском парке "Швейцария"
08 ноября 2021 14:21  [123] Пилотный проект по выдаче QR-кодов переболевшим коронавирусом без больничного может быть распространен
08 ноября 2021 13:31  [135] Нижегородский центр диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы провёл первые операции
08 ноября 2021 12:16  [275] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 ноября
08 ноября 2021 11:41  [192] Новая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область на этой неделе
08 ноября 2021 11:32  [147] Более 30 нижегородцев задержали за управление транспортом в нетрезвом виде в выходные
08 ноября 2021 11:30  [129] Нижегородская команда технопарка "Кванториум" стала лучшей на фестивале виртуальной реальности
Общество

Поэтические граффити появились на стенах трех ЦТП в Дзержинске

08 ноября 2021 15:23  [28] Общество

Фото: Т Плюс

Поэтические граффити появились на стенах трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

В рамках программы "T+ культура" на фасадах объектов нарисовали портреты Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого и Валентина Гафта и строки их стихов. 

Поэтические граффити украсили стены центральных тепловых пунктов № 11 на улице Попова, № 18 на улице Ситнова и № 19 на бульваре Ленинского Комсомола. 

"Это наш подарок дзержинцам. Энергетика – это тепло и свет в домах жителей. Мы в ответе за уют и комфорт в домах и стремимся внести свой вклад в развитие городской среды. Арт-объекты послужат украшением дворов, где располагаются наши ЦТП, и очень приятно было получить благодарные отклики жителей еще в процессе их создания", - сказал директор нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов. 

Еще на три ЦТП в Дзержинске в этом году были нанесены граффити на темы энергетики.

Также в рамках этой программы в сентябре художественные композиции с портретами поэтов и цитатами их стихотворений были выполнены на стенах трех ЦТП Кстовских тепловых сетей нижегородского филиала "Т Плюс". 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Литература Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph