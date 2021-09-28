Поэтические граффити появились на стенах трех ЦТП в Дзержинске Общество

Фото: Т Плюс

Поэтические граффити появились на стенах трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

В рамках программы "T+ культура" на фасадах объектов нарисовали портреты Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого и Валентина Гафта и строки их стихов.

Поэтические граффити украсили стены центральных тепловых пунктов № 11 на улице Попова, № 18 на улице Ситнова и № 19 на бульваре Ленинского Комсомола.

"Это наш подарок дзержинцам. Энергетика – это тепло и свет в домах жителей. Мы в ответе за уют и комфорт в домах и стремимся внести свой вклад в развитие городской среды. Арт-объекты послужат украшением дворов, где располагаются наши ЦТП, и очень приятно было получить благодарные отклики жителей еще в процессе их создания", - сказал директор нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Еще на три ЦТП в Дзержинске в этом году были нанесены граффити на темы энергетики.

Также в рамках этой программы в сентябре художественные композиции с портретами поэтов и цитатами их стихотворений были выполнены на стенах трех ЦТП Кстовских тепловых сетей нижегородского филиала "Т Плюс".