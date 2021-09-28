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Общество

Ртуть обнаружена в белых замороженных грибах в Нижегородской области

08 ноября 2021 15:52  [126] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ртуть обнаружена в белых замороженных грибах в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Согласно информации, в лабораторию поступили на проверку замороженные белые грибы. В ходе исследования было установлено, что грибы не соответствует по показателю безопасности "Массовая доля ртути" согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Услуги оказывались на платной основе.

СПРАВКА:

Вместе с питательными веществами грибы всасывают также тяжелые металлы (кадмий, ртуть, свинец, медь, марганец, цинк и другие), радионуклиды, пестициды и другие вредные вещества. Содержание тяжелых металлов в грибах в разы выше, чем в почве, на которой они растут. Если питаться такими грибами регулярно, последствия могут оказаться весьма серьезными.

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Теги:
Грибы Россельхознадзор
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