Подросток пропал из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подросток пропал из социально-реабилитационного центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

16-летний Никита Коробов 29 октября ушел из СРЦ "Улыбка" на ул. Турнирной и не вернулся.

Мальчик ростом 175 см худощавого телосложения. У него светлые крашеные волосы и голубые глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда: 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска - Ольга (Аврора): 89063670373.