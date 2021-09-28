Подросток пропал из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде

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Подросток пропал из социально-реабилитационного центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".
16-летний Никита Коробов 29 октября ушел из СРЦ "Улыбка" на ул. Турнирной и не вернулся.
Мальчик ростом 175 см худощавого телосложения. У него светлые крашеные волосы и голубые глаза.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда: 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска - Ольга (Аврора): 89063670373.
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