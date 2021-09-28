Выставка изделий из железных труб и крепежа откроется в Нижнем Новгороде 10 ноября Культура и отдых

Работа Бугров на Сейме Фото: Дмитрий Сангалов

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Персональная выставка Дмитрия Сангалова "Вдохновение в металле" откроется 10 ноября в Нижнем Новгороде в выставочном пространстве "36 гвоздей" библиотеки - Центра деловой и правовой информации. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.,

В экспозиции будут представлены резные многофигурные металлические композиции, изображающие зверей и птиц, скульптуры малых форм и панно. Также на выставке можно будет увидеть работы из нового проекта автора к юбилею Нижнего Новгорода. Изделия художника выполнены из железных труб и крепежа в технике художественной сварки с элементами холодной ковки.

Выставка продлится до 10 декабря. Режим работы: по будням - с 10:00 до 18:00, с воскресенье - с 10:00 до 17:00, суббота - выходной, последний четверг месяца – санитарный день.

Вход свободный. Выставка проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора.

СПРАВКА:

Дмитрий Сангалов родился в Дзержинске в 1970 году. Работал спасателем в пожарной части Дзержинска. С 2017 года изготавливает художественные изделия из металла и участвует в многочисленных выставках.

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