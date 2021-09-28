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Скупка б/у компьютеров и техники: Что делать с устаревшим ПК?

08 ноября 2021 18:28  [37]

Появление новых компьютерных игр и программ неизбежно приводит к моральному старению оборудования. Самые производительные модели теряют свою актуальность уже через пару лет, и их заменяют новые. Отсюда возникает вопрос: что же делать со "старичками"? Наиболее актуальной эта проблема является для офисов и корпораций, проводящих модернизацию технического оснащения.

Что делать с устаревшим ПК?

В среднем персональный компьютер способен прослужить около 10 лет. Проблемы с техникой, как правило, появляются где-то через пять лет эксплуатации, а заядлые геймеры нуждаются в более мощной и быстрой машине уже через два-три года.

После покупки нового устройства требуется лишь пару часов времени, чтобы перенести на него данные. После этого старое устройство становится ненужным, собирающим пыль хламом. Для решения подобной проблемы в России существуют компании, занимающиеся скупкой компьютеров в Москве: https://xn--80aeisabopcdfndwh5m8a.xn--p1ai/.

Кому же может пригодиться услуга выкупа?

Развитие технического прогресса - не единственная причина задуматься о смене ПК. В течение использования может возникнуть и ряд других проблем:

  • поломка жесткого диска;
  • повреждения материнской платы;
  • неисправность блока питания и т. д.

Первым способом уберечь б/у компьютер от утилизации является "апгрейд" — обновление и ремонт отдельных деталей. Однако проводить восстановление техники старше пяти лет может быть нецелесообразно. Новые запчасти для нее вряд ли все еще производят, а установка б/у может навредить оборудованию еще больше.

Продажа б/у ноутбуков и ПК требует дополнительных времени и усилий. Необходимо оценить собственность, найти площадку и правильно преподнести объявление. А в большинстве случаев придется еще и тратиться на рекламу.

Выкуп компьютерной техники

Специализированные компании помогут вам избежать подобных проблем. Они производят выкуп подобной аппаратуры и дарят ей новую жизнь, восстанавливая или разбирая на отдельные запчасти для другой техники.

Прием старых б/у девайсов — это быстрый, несложный и выгодный для обеих сторон процесс. Владелец оставляет заявку онлайн или по телефону, компания обрабатывает ее и высылает по указанному адресу сотрудника. Специалист проводит оценку состояния устройства и сразу же оплачивает стоимость клиенту наличными или банковским переводом, после чего компания вывозит оборудование.

Подобной услугой могут воспользоваться и простые люди, и большие корпорации. Потребители получают возможность сэкономить время и бюджет, а мастерские — запастись снятыми с изготовления запчастями.

Источник: скупкакомпьютеров.рф

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