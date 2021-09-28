Жилье в рассрочку в Астане в лучших жилых комплексах

Компания Grand Building Group в Астане построила немало жилых комплексов в Нур-Султане. Её квартиры отличаются удобной планировкой, а многоэтажные дома находятся на территории с развитой инфраструктурой. Сейчас мы предлагаем купить жилье в рассрочку в Астане в таких жилых комплексах, как View Park и Bay-Tursyn.

Все жилые комплексы отличаются удобным расположением на правом берегу столицы. Если вы хотите стать обладателем комфортного и красивого жилья, тогда наше предложение обязательно вас заинтересует.

Рассрочка на покупку квартиры

Сегодня бронирование квартир в рассрочку является довольно проблематичным. Но наша компания легко может это решить.

Мы предлагаем квартиры в комфортабельных многоэтажных домах. У них предчистовая отделка, так что вы сможете сами поклеить обои или выложить кафель, которые вам нравятся. Наши жилые комплексы с детскими игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и охраняемым подземным паркингом.

Почему стоит воспользоваться нашим предложением по рассрочке? Не только потому, что мы предлагаем жилье комфортабельного класса расположенное на правом берегу столицы. Вы можете внести 50% стоимости, а остальное выплачивать равными долями определенное количество месяцев. Это оказывается гораздо более выгодно, чем ипотека. Погасить рассрочку можно раньше срока.

Другие преимущества рассрочки:

нужен минимум документов;

0% переплаты;

комфортные квартиры.

У нас есть разные варианты планировок. Квартиры 1, 2, 3, 4 - комнатные. Самая приятная часть ремонта – выбор мебели, покраска стен и выбор сантехники остаются за хозяевами новых квартир.

На первых этажах новостроек есть крытый паркинг. Если вы хотите купить приятное по планировке жилье от застройщика, то наша компания рада будет вам его предложить.

Наши преимущества

Мы выполняем взятые на себя обязательства. Новое жилье обязательно будет радовать своих хозяев, станет комфортным и уютным для всех. Еще мы внимательно относимся к каждому этапу строительства. Поэтому наша недвижимость по-настоящему качественная.

Еще наши преимущества: индивидуальный подход к каждому клиенту и никаких ошибок и переделок. Мы не привыкли переделывать свои работу. Сразу все делаем на совесть.

Компания GBG.kz довольно молодая, но при этом является ведущей строительной компанией в Астане. Мы гордимся тем, что внесли большой вклад в развитие нашей красавицы столицы.

Узнать больше о нас можно на сайте gbg.kz. Нам приятно сотрудничать с вами!

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