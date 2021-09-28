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Общество

Глеб Никитин: "В основе работы сотрудников органов внутренних дел - чувство долга и ответственности"

10 ноября 2021 08:38  [34] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем сотрудников органов внутренних дел.

"В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто защищает права граждан России и стоит на страже закона. Это очень непростая работа, в основе которой - чувство долга и ответственности. К вам обращаются за помощью в самые сложные периоды жизни, и от вашего профессионализма зависит важнейший для общества принцип справедливости. Потребность в безопасности - одна из базовых для каждого человека. Без ее обеспечения невозможно стабильное развитие общества и экономики. Именно вы противостоите преступности во всех ее проявлениях, нередко делаете это с риском для своего здоровья и жизни", - сказал глава региона.

"Особые слова благодарности в этот день - ветеранам органов внутренних дел. Ваш опыт и мудрость просто необходимы для воспитания новых поколений правоохранителей. В Нижегородской области славные традиции ведомства были заложены вашими предшественниками. Мы всегда будем чтить память тех, кто охранял порядок в самые сложные годы. Многие участвовали в боевых действиях, проявляя настоящий героизм и верность Отечеству", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Сложные задачи стоят перед вами и сейчас. Ваш профессионализм стал важным фактором успешного проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. В стремительно меняющемся современном мире вы постоянно осваиваете новые навыки и компетенции. Все это требует серьезной интеллектуальной работы, цель которой - безопасность граждан страны и региона. В этот день желаю вам здоровья и благополучия, дальнейшего профессионального роста и развития! Пусть дома вас всегда ждут родные и близкие люди", - резюмировал он.

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