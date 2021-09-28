Экс-директор нижегородского филиала вуза обвиняется в мошенничестве с командировками Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-директор нижегородского филиала одного из вузов обвиняется в мошенничестве с возмещением командировочных расходов. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Следственный отдел по Канавинскому району Нижнего Новгорода завершил расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Всего было подтверждено шесть эпизодов.

По версии следствия, с июня 2019 года по июль 2020 года обвиняемая неоднократно предоставляла фальсифицированные документы для оплаты проезда в служебные командировки в Москву и суточные расходы.

Всего она незаконно получила более 40 тысяч рублей, принадлежащих вузу.

Противоправные действия обвиняемой выявлены следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и ОП № 2 УМВД РФ по г. Н.Новгороду.

С занимаемой должности женщина уволена.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.