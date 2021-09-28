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Происшествия

Жители Городца подозреваются в краже продуктов из магазина с помощью детской коляски

09 ноября 2021 12:08  [69] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Городца подозреваются в краже продуктов и косметики из магазина с помощью детской коляски. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в октябре текущего года в магазине на ул. Колхозная. О случившемся полицейским сообщил директор торгового объекта.

Как установили сотрудники полиции, 41-летний мужчина и 33-летняя женщина похищали товары с полок и прятали в коляску. На кассе они оплатили несколько товаров по минимальной стоимости. Украдено же было продуктов и косметических средств на 6 433 рубля.

Согласно информации, мужчина ранее был судим. Сейчас он работает на одном из районных предприятий. Женщина является матерью троих детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Подозреваемые были доставлены в МО МВД России "Городецкий". Им избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли, остальное злоумышленники успели использовать в личных целях.

Расследование продолжается.

 

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Теги:
Городец Кража
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